“الأرصاد” يكشف أعلى درجات حرارة سجلتها المملكة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، عن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في مناطق المملكة.

وسجّل مرصد القيصومة أعلى درجة حرارة بالمملكة التي بلغت 46 درجة مئوية، تليها درجة الحرارة التي سجّلتها مراصد: “عرعر، والجوف، ورفحاء، والعلا”، والتي بلغت 44 درجة مئوية، فيما سجل مرصد الأحساء 43 درجة مئوية.

وكان المركز توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وأبها، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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Source akhbaar24

