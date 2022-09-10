“غروهي” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

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علق حارس الرائد، البرازيلي مارسيلو غروهي، على فوزفريقه امام الرائد، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثالثة بدوري روشن.

وكتب غروهي عبر حسابه على “انستقرام” :” انتصار هام , مبروك لكافة المجموعه ، شكر خاص لجماهيرنا على التفاعل الكبير و مؤازرتهم لنا حتى في خارج مدينة جده ، إلى الأمام دائماً”.

وفاز فريق الاتحاد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد، مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الرائد عند (3) نقاط في المركز العاشر.





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Source akhbaar24

