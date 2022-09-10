أول تعليق من مدرب الزمالك عقب الهزيمة أمام الهلال

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قال المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، إنه كان يعلم صعوبة مباراة الهلال الذي يراه الفريق الأجهز للمباراة بصورة أكبر من فريقه.

وأضاف مدرب الزمالك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قائلاً: “الزمالك لم يحصل على راحة وهناك حالة من الإرهاق، لأن جدول المباريات ببطولة الدوري المصري كان صعبًا، والبطولة انتهت في شهر أغسطس وخضنا فقط 4 تدريبات قبل المباراة عكس الهلال”.

وأتم فيريرا تصريحاته بقوله: “قدمنا مباراة جيدة أمام الهلال وتأخرنا في البداية بهدف لكن استطعنا العودة سريعًا، ووصلنا لركلات الترجيح، لكن الهلال نجح في تحقيق الفوز والآن أمامنا 4 أيام فقط قبل السفر إلى الكاميرون، لمواجهة بطل تشاد، وهي بداية تحدٍّ جديد بدوري أبطال أفريقيا”.

وهُزم الزمالك في مباراة كأس لوسيل التي جمعته بنظيره الهلال بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.



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Source akhbaar24

