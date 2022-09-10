مسؤول بـ «العدل»: وحدة خدمات السجناء تهدف لحفظ حقوق النزلاء وسرعة إنجاز القضايا

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أكد فيصل الشاهر، مدير مبادرة منظومة خدمات السجناء بوزارة العدل، أن وحدة خدمات السجناء تهدف إلى سرعة الإنجاز في القضايا وضمان حقوق النزلاء.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن الوحدة مختصة بتقديم جميع الخدمات العدلية للسجناء، كما سيكون لها دور فعال في متابعة مؤشرات الأداء بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا.

وعن أهم الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، أوضح الشاهر أن الخدمات تنقسم إلى مسارين، الأول هو الجلسات المرئية وجلسات المحاكمة عن بعد، في حين يشمل المسار الثاني الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز.

ولفت مدير مبادرة منظومة خدمات السجناء بوزارة العدل إلى أن الخدمات متاحة لكافة السجناء في جميع السجون مع حفظ خصوصية السجناء واختصار الوقت والجهد.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر قرارًا قبل يومين يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «وحدة منظومة خدمات السجناء»، وذلك بهدف تسهيل وتيسير العمليات العدلية المرتبطة بهم.

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Source almnatiq

