تفاريس: مباراة الاتحاد كانت معقدة بسبب الأسلوب الدفاعي

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قال لاعب الرائد، خوليو تفاريس، إن مباراة فريقه أمام الاتحاد كانت معقدة بسبب الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه الفريقان.
وأوضح تفاريس، في تصريحات عقب المباراة، أن سبب عدم قدرة فريقه على التسجيل هو صلابة خط دفاع الاتحاد.
وأتم لاعب الرائد تصريحاته بالتنويه إلى حاجته لوجود مهاجم ثان بجانبه سواء كان كريم البركاوي أو رائد الغامدي، للمساعدة في فك التكتلات الدفاعية.
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Source akhbaar24
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