أستاذ فسيولوجيا: 42% من أسباب الاكتئاب يعود لكثرة الجلوس وعدم ممارسة الرياضة

︎

.

قال الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، إن 42% من أسباب الإصابة بالاكتئاب تنتج من كثرة الجلوس وعدم ممارسة النشاط البدني، وفقًا لنتائج دراسة علمية.

وأوضح خلال استضافته في برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية» أن منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى زيادة الاكتئاب بنسبة 28%، فيما زاد القلق بنسبة 26% خلال فترات الإغلاق في كورونا.

وحذر الأحمدي من أن الحالة النفسية تزداد سوءًا بسبب الجلوس، كما أنه مدمر للصحة العقلية أيضًا، لافتًا إلى أن الجلوس لمدة 8 ساعات فقط، وهو الشائع بين الكثير من الأفراد يعد مدمرًا لأعضاء الجسم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

