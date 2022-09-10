فوزير: لم نستحق الخسارة أمام الاتحاد

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قال المحترف المغربي بصفوف الرائد، محمد فوزير، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد. وأضاف فوزير، في تصريحات للناقل الحصري عقب اللقاء:”ولم نكن نستحق الخسارة وكنا نريد الخروج بنقطة التعادل على الأقل”. وأتم المحترف المغربي بالرائد:”هدف الاتحاد الوحيد كان بسبب فقداننا للتركيز للحظات، وعلينا العمل للتحسن، ونعد الجمهور بالتعويض في المباريات المقبلة”.

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