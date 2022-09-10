شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بوليفية أن نادي الأهلي المصري أقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق بوليفار البوليفي، حيث أشارت التقارير أن النادي القاهري أنهي الإتفاق مع اللاعب بمقابل مالي يقترب من مليون دولار بعد الإتفاق مع مسئولى الفريق على كافة التفاصيل المادية.

وذكرت إذاعة "إف إم بوليفار" البوليفية أن اللاعب سينتقل للأهلي المصري خلال ساعات قليلة، كما أكدت على أن الإتفاق حول إنتقال اللاعب يفصله فقط قرار رئيس نادي بوليفار السيد مارسيلو كلاور، والذي من المنتظر أن يعطي الضوء الأخضر حول إتمام الصفقة.



الأهلى المصري يؤكد مفاوضاته مع اللاعب

وتناولت الصحافة المصرية بعض المصادر داخل النادي الأهلي والتي تؤكد على إقتراب اللاعب بالفعل من الفريق الأحمر، خاصة أنه ضمن قائمة الترشيحات التي يدرسها الفريق فى الوقت الحالي، بعدما قرر التعاقد مع صفقتي من اللاعبين الأجانب فى الشق الهجومي.

وكان إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي المصري قد أشار إلى أن الفريق أنهي صفقة التعاقد مع مهاجم برازيلي، حيث أضاف أن الصفقة المنتظرة تجيد اللعب فى جميع أجزاء الجزء الهجومي، الأمر الذي ينطبق تمامًا على برونو سافيو.



الأسباب التى تدفع الأهلي للتعاقد مع اللاعب

ويمتلك اللاعب البرازيلي سجلًا تهديفي جيد فى الفترة الأخيرة، حيث نجح اللاعب خلال الموسم المنقضي من تسجيل 16 هدف وصناعة 4آخرين، خلال 31لقاء خاضهم اللاعب مع بوليفار، بمعدل يقترب من نصف هدف فى المباراة الواحدة وهو معدل تهديفي غير متواجد فى مهاجمي الفريق الحاليين.