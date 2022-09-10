“تعليم الرياض” يقدمون شكرهم لسمو أمير المنطقة بالنيابة لتكريمه الفائزين بجائزة الأميرة صيتة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدّم منسوبو ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الرياض شكرهم وعرفانهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، لدعمه المستمر والمتواصل للتعليم ولأبنائه الطلاب والطالبات وحرصه الدائم على تكريم المتميزين والفائزين بالجوائز المحلية والدولية، الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق طلاب وطالبات تعليم الرياض الفوز والجوائز في العديد من المسابقات والمنافسات المحلية والدولية.

جاء ذلك عقب تكريم سموه للفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة وهي جائزة وطنية سنوية تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تُعنى باكتشاف وتكريم النشء من 7 – 18 عاماً، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.