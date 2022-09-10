لعشاق الشتاء.. بدء انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - زف عقيل الأرصاد، محلل الطقس في مركز الأرصاد، بشرة سارة لعشاق الشتاء ومحبي درجات الحرارة المنخفضة، أنه بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بدءً من اليوم في بعض مناطق المملكة.

بدء انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

وأضاف خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية” أن درجات الحرارة الصغرى في أبها وخميس مشيط عند 17 درجة، وكذلك في المناطق الشمالية حيث رصدت درجة الحرارة الوسطى عند 22 درجة مئوية.

وتابع: أن نسبة الرطوبة مستمر على المناطق الساحلية حيث تشهد رطوبة مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ولابد الحذر على جميع المواطنين من خطورة انتشار الرطوبة.

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