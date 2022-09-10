اخبار الخليج – مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخداد معجون الاسنان وزيت الزيتون والزبدة على الحروق

محمد بن مسعود - الدمام - حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من أستخدام معجون الاسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل وذلك سعياً لتقليل الألم وتخفيف الآثار ،وأضاف ان المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق وإن أعطت شعور بالبرودة في بداية الأمر.

كما شدد المجلس على الإبتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة ايضاً على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.

ونوه الصحة الخليجي لتجنب ايه مضاعفات خطرة، لابد من أتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة مابين 10 الى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديد بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة او الاستشارة الطبية في حال أستمر الألم.