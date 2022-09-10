كما شدد المجلس على الإبتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة ايضاً على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.
ونوه الصحة الخليجي لتجنب ايه مضاعفات خطرة، لابد من أتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة مابين 10 الى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديد بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة او الاستشارة الطبية في حال أستمر الألم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخداد معجون الاسنان وزيت الزيتون والزبدة على الحروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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