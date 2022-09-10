اخبار الخليج – «التربية» تجدد الترخيص لمدرسة الإبداع الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شهادات تسجيل المؤسسة التعليمية الخاصة (تجديد الترخيص) لمدرسة الإبداع الخاصة (لفرعي المنامة والجنبية)، لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً للمادة رقم (9) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المسموحة من قبل الوزارة لتلك المؤسسة التعليمية.

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