اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يتوجه بالشكر والتقدير إلى خطيب جامع أحمد الفاتح الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - توجّه فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان خطيب جامع الفاتح الإسلامي، في الخطبة التي ألقاها يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022م، التي حملت عنوان (العام الدراسي.. وصايا وتوجيهات)، والمنقولة على الهواء مباشرة في تلفزيون البحرين، بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة، على دعمها الكبير للعلم والتعليم والمعلم وطلبة العلم، واهتمامها بالأبناء الطلبة والطالبات، وحرصها على تعليمهم التعليم المجاني، وتنفيذها لمشاريع التعليم التطويرية والتربوية المستمرة، وتوجيهها لتحسين أداء المدارس والمعلم، وتوفير المدارس والمباني والإنشاءات والتجهيزات والمعلمين المؤهلين الأكفاء، والتي تصب في خدمة الطلبة والطالبات، باعتبارهم محور العملية التعليمية.
كما توجه فضيلته بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم ووزيرها وللمسئولين القائمين عليها، لتنفيذهم تطلعات ورؤى القيادة الحكيمة، وتوسعهم في إنشاء المدارس ومعاهد التربية الفنية والمهنية، وتطويرهم للمناهج والمواد الأساسية، وحرصهم على الاستعانة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يضمن ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، وحفظ الهوية الدينية والوطنية لطلاب وطالبات وطننا العزيز.
وقد توجّه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، على ما تضمنته خطبة الجمعة من إشادةٍ بجهود الوزارة في توفير التعليم، وحرصها على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للأبناء الطلبة والطالبات، من أجل الارتقاء بالمخرجات التعليمية، سائلاً الله تعالى أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً مكللاً بالنجاح والتفوق وتحقيق الإنجازات للمسيرة التعليمية المباركة.
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