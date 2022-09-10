مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخداد معجون الأسنان وزيت الزيتون والزبدة على الحروق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل لأجل تقليل الألم وتخفيف الآثار.
وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق، وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر.
كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضاً على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.
وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه لتجنب أية مضاعفات خطرة، لابد من اتّباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.
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