موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022-2023 القنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباراة الأهلي والعروبة في قمة الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-2023 من الدوري الدوري السعودي للدرجة الأولى “دوري يلو” وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022-2023

يستضيف ملعب “معلب نادي العروبة” مباراة من العيار الثقيل في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري يلو، بين الأهلى والعروبة، من بطولة الدوري السعودي للدرجة الأولى مساء غدًا الاثنين.

ترتيب الأهلي والعروبة في دروي يلو

ويدخل النادي الأهلى المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام الأخدود بهدف نظير، ليحقق الفريق أول فوز له في بطولة دوري يلو، ويحتل الفريق المركز الـ11 بترتيب الدوري السعودي للدوري الدرجة الأولى.

العروبة، صاحب الأرض والجمهور، يدخل اللقاء في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز على الأهلى والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 في ترتيب دوري يلو برصيد ثلاث نقاط.

تفاصيل مباراة الأهلي والعروبة

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وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة الأهلي والعروبة، وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والعروبة في قمة الجولة الرابعة من دوري يلو، هو الأحد 11 سبتمبر 2022 على ملعب “نادي العروبة”.

موعد مباراة الأهلى والعروبة في دوري يلو

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية

تُنقل فعاليات دوري يلو بصورة حصرية عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الموسم الحالي من المسابقة.