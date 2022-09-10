للحماية من السرطان وأمراض القلب.. إليك خمسة أطعمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت دراسة علمية عن أن خمسة أطعمة يمكن أن تسهم في الحماية من مرض السرطان وأمراض القلب؛ وذلك لوجود مجموعات كيميائية معينة في هذه الأطعمة. وأشارت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة إديث كوان الأسترالية، أن هذه الأطعمة تشتمل على مركبات الفلافونويد، والتي ثبتت فاعليتها في تحسن وظائف الأوعية الدموية، فضلًا عن كونها مضادة للالتهابات، وهو ما قد يفسر سبب ارتباطها بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والسرطان، وفقًا لـ«روسيا اليوم». وأوصى الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة «Nature Communications» بتناول كميات محددة من هذه الأطعمة لضمان مجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد مع توزيعها على مدار يوم واحد، وعدم الاقتصار على مجموعة غذائية واحدة فقط. وتضمنت قائمة الأطعمة الخمسة التي أوصى بها الباحثون: 1 – كوب واحد من الشاي. أخبار قد تهمك 2 – تفاحة واحدة. 3 – برتقالة واحدة. 4 – 100 غرام من التوت الأزرق. 5 – 100 غرام من البروكلي.

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