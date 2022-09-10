الغذاء والدواء تحذر من استخدام الخلطات مجهولة المصدر

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام الخلطات الشعبية مجهولة المصدر وغير الآمنة.
جاء ذلك خلال ردها على مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، يظهر عرض نوع من القطرات لعلاج مضاعفات مرض السكري والتي تصيب العين.
وأوضح المقطع المتداول، أحد المروجين للقطرة التي أطلق عليها “قطرة المعجزات”، موضحًا أنها حل لعلاج مشكلات الإبصار بسبب داء السكري، وجرثومة العين، زاعمًا أنها تعيد البصر مرة أخرى.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنه لا يُنصح باستخدام الخلطات مجهولة المصدر وغير الآمنة.
وأضافت أنه لمعرفة المنتجات الدوائية المسجلة لدى الهيئة يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://sfda.gov.sa/ar/drugs-list، أو تحميل تطبيق طمني للتعرف أيضًا.
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