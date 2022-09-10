46 مئوية.. العلا والأحساء تسجلان أعلى حرارة بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على مدن المملكة.
وتسجل العلا والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 17 مئوية.
وحسب مركز الأرصاد، جاءت درجات الحرارة العظمى في المملكة كالتالي: العلا والأحساء 46 مئوية، تليهما حفر الباطن 45، رفحاء والخرج وسكاكا والمدينة المنورة 44 مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة والدمام وبريدة وعرعر 43 درجة مئوية.
وبشأن درجات الحرارة الصغرى، تسجل أبها أدنى حرارة بـ 17 مئوية، فيما تسجل الباحة 20، والقريات 22، وتبوك بيشة والطائف 24، وشرورة 25.
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