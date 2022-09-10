خبير طقس : أجواء حارة جدًّا على أجزاء من الشرقية والمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حسب المراصد، أجواء حارة جدًّا على أجزاء من الشرقية والمدينة، وحارة نهارًا على باقي المناطق، ومعتدلة فجرًا.

كما توقّع “الحصيني” أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية وعُمان واليمن، ورياحًا من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.