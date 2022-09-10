“الزكاة والجمارك” توضح اشتراطات السفر إلى الخارج بالمركبة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اشتراطات السفر إلى الخارج بالمركبة والتي كانت في مقدمتها حمل أصل استمارة المركبة وأن تكون سارية المفعول.

وبيّنت الهيئة، أنه يجب أن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة والدول المجاورة، والتي تُلزم قائد المركبة بحمل رخصة القيادة واستمارة المركبة أثناء قيادتها.