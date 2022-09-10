“الموارد البشرية”: 4 خطوات لنقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراءات الخاصة بنقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري والتي تتطلب مراجعة مكتب العمل.

وبيّنت الوزارة، أنه عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد ويتم بعدها نقل العمالة تلقائياً.

ولفتت إلى أن إلغاء ملف المنشأة يتطلب تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي، وشطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، وكذلك الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة إلغاء ملف منشأة.