لجميع التخصصات.. وظائف إدارية شاعرة ببنك جي بي مورقان (J.P. Morgan ) في الرياض

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يعلن بنك جي بي مورقان (J.P. Morgan ) للاستشارات والمعاملات المالية عبر موقعه الالكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة وفق الوصف الوظيفي.

وظائف إدارية شاعرة ببنك جي بي مورقان (J.P. Morgan )

وكشف بنك جي بي مورقان (J.P. Morgan )، أن هناك عديد من وظائف إدارية شاغرة داخل البنك، يجب على الراغبين في التقديم الاطلاع على كافة البيانات اللازمة والشروط من التقديم.

المسمى الوظيفي مركز تنسيق البيانات – الرياض الوصف الوظيفي تعمل جي بي مورغان على تنمية قدراتها في مجال الحفظ المباشر في المملكة العربية السعودية من خلال الكيان المحلي في المملكة ، جي بي مورغان المملكة العربية السعودية المحدودة. بالإضافة إلى إدارة وقيادة فريق العمليات المسؤول عن الدعم المستمر للأعمال. المؤهلات والخبرة

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (يفضل الكفاءات العربية) تركيز قوي مع تحسين إجراءات العمل القدرة على تحديد أولويات أعباء العمل بشكل فعال والعمل على المواعيد النهائية الحاسمة إثبات الملكية والمساءلة عن الإنجازات متواصل قوي وواثق الدافع والطاقة والحماس إظهار مستويات عالية من النزاهة ؛ تعمل على أساس التفاعل المفتوح والصادق النتائج مدفوعة الفرد مع سجل حافل يفضل الدرجة العلمية أو ما يعادلها شهادة CMA المؤهلة ضرورية 1-2 سنوات خبرة في عمليات التسوية التجارية في المملكة العربية السعودية معرفة تشغيلية وفهم جيد لأنظمة تداول في المملكة العربية السعودية معرفة MS-Office مع إتقان MS-Excel.

طريقة التقديم

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Source almnatiq

