من أجل الاستيلاء على منزلها.. مصريان يشعلان النار في أمهما أثناء نومها

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أقدم شقيقان بمحافظة البحيرة المصرية، على قتل والدتهما حرقًا أثناء نومها، وذلك بإشعال النار في حجرتها عمدًا، من أجل الاستيلاء على منزلها.

وكانت الأجهزة قد تلقت إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول مسنة تبلغ من العمر 76 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى نتيجة نشوب حريق في منزلها ، توفيت قبل وصولها للمستشفى.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلى المجني عليها أحدهما يعمل سائق والآخر عامل، وذلك من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة المجني عليها .

وعقب القبض على المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ، إذ أن المتهم الأول قام بإحضار جركن بنزين، بتحريض من المتهم الثاني وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليه وقام بسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران.

وتباشر السلطات المختصة التحقيق مع المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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Source akhbaar24

