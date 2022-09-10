شاهد.. “شيفروليه” تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية بمظهر رياضي

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أعلنت شركة شيفروليه عن طرح سيارتها الجديدة الكهربائية “إكوينوكس 2024″، ذات دفع رباعي اختياري للبيع في خريف 2023، وبسعر 30 ألف دولار.

وجاءت السيارة الجديدة بشكل رياضي، فتم تصميم الهيكل بشكل انسيابي، وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، فيما تم إخفاء مقابض الأبواب، إذ لا تخرج إلا عند الحاجة لاستعمالها، بخلاف المصابيح التي تعمل بتقنيات LED.

وتم تجهيزها بصفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وبواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية أخرى بحجم 17 بوصة.

ودعمت الشركة نموذجها الجديد بأحدث تقنيات الأمان كأنظمة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وزودت بأنظمة مولتيميديا متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وأوضحت أنها ستطرح هذه السيارة بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 210 أحصنة، ونسخة بنظام دفع رباعي تعتمد على محركات كهربائية بعزم 290 حصانا، وستتمكن هذه السيارات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6 ثوان تقريبا.





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Source akhbaar24

