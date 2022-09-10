نهائي واعد بين الإسباني “ألكاراز” والنرويجي “رود” في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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استطاع لاعب التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز (19 عامًا)، أن يحصل على فوز مستحق، من الأمريكي فرنسيس تيافو، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتأهل ألكاراز بهذا الفوز إلى النهائي، الذي سيواجه فيه كاسبر رود، في ظل منافسة شديدة بينهما على صدارة التصنيف العالمي.

وصرح ألكاراز بأن مباراة ما قبل النهائي في بطولة كبرى كهذه، استلزمت منه ومن فرنسيس، تقديم كل ما لديهم داخل الملعب، باللعب لـ5 أو 6 ساعات.

وفي حال فوزه على رود، فسيصبح ألكاراز أصغر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي، محطمًا بذلك رقم الأسترالي ليتون هيويت الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما عندما أصبح المصنف الأول عالميا عام 2001.

وكان النرويجي، كاسبر رود (23 عامًا)، قد استطاع الفوز على الروسي، كارين ختشانوف، في البطولة نفسها، ليكون بذلك أول لاعب نرويجي، يبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الليلة الماضية.

وأشار رود إلى مباراة النهائي، قائلًا إنها ربما تكون المباراة الأكبر في مسيرته ومسيرة ألكاراز كذلك، ولذلك عليهم استغلال الفرص التي تسنح لهم.

ويشتهر رود، بأدائه المتزن على الملاعب الرملية، لكنه كان فعالا بنفس القدر على ملاعب نيويورك الصلبة، وسيقفز رود من المركز السابع عالميًا إلى صدارة التصنيف في حال رفع الكأس يوم الأحد المقبل.



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Source akhbaar24

