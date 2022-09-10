“سكني”: رفع شهادة الإشغال يُجنب مُستفيدي البناء الذاتي تعليق الدعم

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المناطق_متابعات

أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رفع مستفيدي منتج البناء الذاتي شهادة الإشغال (إتمام البناء) يُساهم في عدم تعليق الدعم السكني للمستفيدين.

وأوضح البرنامج، أنه في حال تعليق الدعم السكني ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي، بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

وجاء توضيح البرنامج، رداً على استفسار من أحد الأشخاص تعرّض لقطع الدعم السكني بعد أخذ قرض البناء الذاتي.

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Source almnatiq

