“إيجار”: رفض أحد الأطراف إنهاء العقد يجعله سارياً حتى نهاية مدته

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إلغاء عقد الإيجار يتم بموافقة الطرفين عن طريق حساباتهما الشخصية على الشبكة.

وبيّنت الشبكة، أنه في حال رفض أحد الأطراف إنهاء العقد يبقى سارياً إلى نهاية مدته.

وجاء توضيح الشبكة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية استمرار عقد الإيجار، بعدما تم فسخه من الشبكة.