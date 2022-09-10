الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول الروس

محمد بن مسعود - الدمام - تبنى المجلس الأوروبي مقترحًا لتعليق اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا، الأمر الذي يعني إلغاء الترتيب الذي كان يسمح للمواطنين الروس بوصول أسهل نسبيًا إلى منطقة شنجن الأوروبية اعتبارًا من يوم الإثنين.

وستؤدي هذه الخطوة إلى تراجع كبير في عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم إصدارها للمواطنين الروس، وفقًا لجوزيب بوريل منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي أكد أكثر من مرة أن المعارضين وغيرهم الذين يحتاجون إلى الحماية سيكون بإمكانهم الحصول على تأشيرات.

واعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، سيرتفع ثمن طلب الحصول على تأشيرة لمنطقة شنجن من 35 يورو (35 دولارًا) إلى 80 يورو، وسيتطلب الحصول عليها المزيد من الأعمال الورقية.

وستتم معالجة الطلبات في فترة أطول كما سيتم فرض قيود على العديد من التأشيرات التي تسمح بالدخول المتعدد لدول المنطقة.

في الوقت نفسه، سيظل الاتحاد الأوروبي مفتوحًا للأشخاص الذين يسافرون لأسباب عاجلة، خاصة أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والصحفيين والمعارضين وممثلي المجتمع المدني. وسيكون بإمكان دول الاتحاد أن تخفض أو تلغي تمامًا ثمن التأشيرة لأفراد هذه المجموعات.