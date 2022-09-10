اخبار الخليج – بورصة البحرين تختتم مشاركتها في برنامج «مدينة الشباب 2030»

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا مشاركتها في النسخة الحادية عشر من برنامج «مدينة الشباب 2030» الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل «تمكين». وقد أقيمت الفعالية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 24 يوليو إلى 31 أغسطس 2022، تحت شعار «لنتواصل من جديد»، بهدف تثقيف الشباب ورعاية مواهبهم وتعزيز إبداعهم.

هذا وتضمنت مشاركة بورصة البحرين في مدينة الشباب 2030 سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تناولت شرح المفاهيم الأساسية حول إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي لمساعدة الطلاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 9-12 سنة لاتخاذ القرارات المالية السليمة. وأعقبت المحاضرات أنشطة تعليمية متنوعة لغرس المفاهيم التي تم تعلمها خلال المحاضرات.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بالقول: «تهدف مشاركة بورصة البحرين في مدينة الشباب 2030 إلى تزويد الشباب بالمعرفة المالية الأساسية وتعزيز الشمول المالي، كما تتماشى مع برامج البورصة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية عبر مختلف الفئات العمرية في المجتمع، وخاصة بين فئة الشباب، حيث تولي البورصة اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التوعوية للشباب، والتي تتماشى مع مبادرتها الخاصة «برنامج المستثمر الذكي»، وهي مبادرة وطنية توعوية لطلبة المرحلة الابتدائية تنظمها البورصة سنويًا بالتعاون مع إنجاز البحرين.»

تعليقاً على المشاركة اللافتة لمؤسسة إنجاز البحرين في مدينة الشباب 2030، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة – رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين: «توفر مدينة الشباب منصة هامة لشباب المملكة للمشاركة وتبادل المعرفة وتنمية مهاراتهم في بيئةٍ جذابة وتفاعلية يُغذيها الإبداع بين الأقران والموجهين والقادة. وتفخر إنجاز البحرين بدعم الطلاب وشباب المملكة ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم واكتساب المعرفة التي يحتاجونها عبر القطاعات الرئيسية وذلك من خلال توفير الفرص القيمة بالتعاون مع شركاء ومنصات رئيسية، بما يدعمهم ليصبحوا قادة الغد».

تجدر الإشارة إلى أن بورصة البحرين قد نظمت العديد من البرامج التوعوية، بما في ذلك برنامج «المستثمر الذكي» الذي يستهدف طلبة المدارس الابتدائية بالتعاون مع إنجاز البحرين، وبرنامج «تحدي التداول الاستثماري» (تريد كويست) الذي يستهدف طلبة المدارس الثانوية والجامعات وهو مستمر منذ 23 عامًا، بالإضافة إلى برنامج «أسواق رأس المال للتدريب المهني» و»أكاديمية الاستثمار»، وهي مبادرة مشتركة بين بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) تهدف إلى تعزيز البرامج التدريبية لدعم سوق رأس المال المحلي وتستهدف عدة فئات منها المبتدئين وأصحاب الخبرة المتوسطة والمستثمرين المحترفين.