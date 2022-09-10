“السديس” يطلق المصحف المرئي والصوتي “بينات” من صلاتي تراويح وتهجد 1443 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، المصحف المرئي والصوتي “بينات” من صلاتي التراويح التهجد لعام 1443هـ في المسجد الحرام.
وأوضح “السديس”، أن المصحف المرئي والصوتي “بينات” يحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة لعام 1443 هـ لأئمة المسجد الحرام.
ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام وهم “عبدالرحمن السديس، وسعود الشريم، وماهر المعيقلي، وعبدالله الجهني، وبندر بليلة، وياسر الدوسري”، كما تشمل السلسلة توثيقاً مرئياً لسور القرآن الكريم، مع دعاء ختم القرآن الكريم.
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