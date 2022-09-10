زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ضرب زلازال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة بابوا في إندونيسيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق بياك في إندونيسيا وكان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.