محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلازال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة بابوا في إندونيسيا.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد حوالي 262 كيلومترا بين شرق وشمال شرق بياك في إندونيسيا وكان على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.