طقس اليوم : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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المناطق_الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزيئا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وابها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة, كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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Source almnatiq
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