طقس اليوم.. استمرار السحب الرعدية والرياح النشطة على 4 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ونوه إلى إمكانية تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.



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Source akhbaar24

