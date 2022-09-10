شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الوداد ونهضة البركان والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عاشقي ومحبي الكرة الإفريقية في جميع أنحاء العالم، إلى قمة مغربية خالصة نجمه بين الوداد البيضاوي ونهضة البركان، ضمن منافسات نهائي السوبر الإفريقي 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص النهائي المغربي الذي يجمع بين الوداد ونهضة البركان اليوم السبت الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، بالسوبر الإفريقي 2022.

وتأهل بطل الدوري المغربي إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي على حساب الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيئ.

بينما حصد نهضة البركان التأهل إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد الفوز على ببراتس بركلات الترجيح 5-4.

كل ما يخص مباراة الوداد ونهضة البركان السبت في نهائي السوبر الإفريقي 2022

يأتي كل ما يخص مباراة الوداد ونهضة البركان السبت في نهائي السوبر الإفريقي فيما يلي:-

موعد مباراة الوداد ونهضة البركان في نهائي السوبر الإفريقي 2022

يحضتن ستاد مولاي عبد الله القمة المغربية المرتقبة بين الوداد ونهضة البركان اليوم في نهائي السوبر الإفريقي.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ونهضة البركان اليوم في نهائي السوبر الإفريقي

تنقل شبكة قنوات beIN sports الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الوداد المتوقع لمباراة نهضة البركان اليوم في نهائي السوبر الإفريقي 2022

من المتوقع أن يدخل بطل إفريقيا بالتشكيل التالي أمام بطل الكونفدرالية بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: رضى التكناوتي

الدفاع: عطية الله، كومارا، زولا، العملود.

الوسط: يحيى جبران، ايمن الحسوني، رضى الجعدي.

بينما يأتي في الهجوم: بديع أوك، أيمن المترجي، حميد أحداد.

تعرف على بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي

حصد الأهلي المصري النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي "2021" على حساب الرجاء بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.