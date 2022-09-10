شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل الوداد المتوقع لمباراة نهضة البركان اليوم في السوبر الإفريقي 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع الوداد البيضاوي في مواجهة قوية أمام نهضة البركان مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

السوبر الإفريقي الذي توّج به الأهلي المصري في النسخة الماضية على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة الوداد ونهضة البركان اليوم في السوبر الإفريقي، وذلك يأتي كالتالي..

توقيت مباراة الوداد ونهضة البركان في السوبر الإفريقي 2022 والقنوات الناقلة

تبدأ صافرة البداية من جانب الحكم مصطفى غربال اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات اللقاء المرتقب بين الطرفين "الوداد ونهضة البركان" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة نهضة البركان في السوبر الإفريقي 2022

من المتوقع أن يدخل بطل الدوري المغربي 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام خصمه المحلي:-

في الحراسة: التكناوتي.

الدفاع: كومارا – عطية الله -العملود – زولا.

وفي الوسط: جبران – الحسوني – الجعدي.

الشق الهجومي: أوك – المترجي – حميد أحداد.

ملعب مباراة الوداد ونهضة البركان اليوم في نهائي السوبر الإفريقي

يستضيف ستاد مولاي عبد الله مباراة بدولة المغرب اللقاء الناري المرتقب بين الوداد ونهضة البركان بكأس السوبر الإفريقي.

الوداد يقضي على ثلاثية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.. ونهضة البركان يحقق لقب الكونفدرالية الثاني على التوازي

تمكن الوداد من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الاخيرة بعدما فاز على الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء.

بينما حقق نهضة البركان لقب الكونفدرالية بعد فوزه المثير على اولاند ببراتس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الطرفين.

نتيجة المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الوداد ونهضة البركان

فاز نهضة البركان بـ لقب كأس العرش المغربي، على حساب غريمه الوداد البيضاوي، بركلات الترجيح (3-2).

وجاء ذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بين الطرفين، بالتعادل السلبي.