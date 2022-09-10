رشوة جنسية بمصر.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة مدير مدرسة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض معلمة وابتزازها لاقامه علاقة جنسية معها “كرشوة جنسية” مقابل العمل، بصفته هو من له سلطه عليها

“قابليني فى الكانتين”.. قصة مدير مدرسة عرض رشوة جنسية على معلمة

البداية بقيام سيدة تدعى “ن.ح” بالتقديم فى مسابقة التطوع بنظام الحصة بالإدارة التعليمية بالجيزة، والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وبالفعل تحقق حلمها ووقع عليها الاختيار كمعلمة بالحصة داخل إحدى المدارس بمنطقة العمرانية

وبعد مقابلة المدير للمعلمة بدأ فى تضيق الخناق عليها بالعمل كنوع من أنواع الضغط النفسي، وحينها قررت “ن.ح” مواجهته قائله:”انت بتعمل معايا كده ليه”، وهنا رده جاء كالصاعقة:”ملقتش حاجة اضغط عليكى بيها غير شغلك، وكل ماتقدمى هتلاقى”، وفوجئت به يطلب منها إقامة علاقة جنسية داخل المدرسة، قائلا:”ابقي قابلينى فى الكانتين”

وحررت المعلمة محضراً برقم 9253 إدارى الطالبية، تتهم فيه مديرها بالتحرش والابتزاز