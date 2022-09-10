“الجوازات”: يجب توفر هذا الشرط لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر “أبشر”

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة “أبشر” أو “مقيم” وذلك لصاحب العمل.
وأكدت المديرية، أنه يشترط من أجل إتمام ذلك سريان صلاحية هوية مُقيم للتمكن من إنهاء هذا الإجراء.
وأشارت إلى أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة “أبشر” أعمال الإلكترونية، تُسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
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Source akhbaar24
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