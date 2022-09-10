مستجدات الغـزو الروسي.. كييف تحرر 30 مستوطنة وموسكو ترد بتعزيزات

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أعلن الجيش الأوكراني، استعادة أكثر من 30 مستوطنة في منطقة خاركيف من القوات الروسية، فيما أعلن الجيش الروسي إرسال تعـزيزات إلى تلك المنطقة رداً على النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة عند حدودها.

الجيش الأوكراني يحرر أكثر من 30 مستوطنة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 30 مستوطنة في منطقة خاركيف في إطار هجوم مُضاد ضد روسيا.

ولفت إلى أن القوات في كييف تواصل بنجاح عملياتها النشطة في عدة مناطق.

روسيا ترسل تعزيزات إلى خاركيف

أرسل الجـيش الروسي تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا، رداً على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

وأعلنت كييف، أنها استعادت حوالي ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا.

أوكرانيا تحتاج 350 مليار دولار لإعادة البناء

أصدر البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية تقريراً يشير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أضرار مباشرة لأوكرانيا تزيد قيمتها على 97 مليار دولار حتى أول يونيو الماضي، لكن إعادة البناء يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحـرب، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 % ارتفاعًا من 2 % فقط قبل الحـرب.



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Source akhbaar24

