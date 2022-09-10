︎
.
المناطق_متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تنبيهًا من فرصة سقوط أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة، على هذه المناطق:
1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان السيل الكبير والشفا والطائف”.
الصورة
2 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.
الصورة
3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب والفطيحة وبيش وفارس”.
الصورة
4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة “.
الصورة
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، تستمر -بمشئية الله- حتى الساعة 7 من مساء اليوم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.