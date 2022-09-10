“الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

︎

.

المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تنبيهًا من فرصة سقوط أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان السيل الكبير والشفا والطائف”.

الصورة

2 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

الصورة

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب والفطيحة وبيش وفارس”.

الصورة

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة “.

الصورة

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، تستمر -بمشئية الله- حتى الساعة 7 من مساء اليوم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

