︎ . المناطق_رويترز قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة، إن واشنطن تشعر بـ”قلق بالغ” إزاء معاملة الحكومة الروسية لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني. وأضاف برايس في بيان أن سلطات السجون الروسية تدّخلت في تحضير نافالني لدفاعه والتواصل مع محاميه. وتابع أنه تم وضع نافالني مراراً وتكراراً في الحبس الانفرادي بسبب مزاعم عن مخالفات بسيطة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعبر عن “قلقها البالغ” إزاء معاملة موسكو لـ”نافالني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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