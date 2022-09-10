مشهد مؤثر لأب مصري خلال استلامه شهادة تخرج ابنته المتوفـاة (فيديو)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاهد مؤثرة لأب خلال استلامه شهادة تخرج ابنته المتوفـاة في حفل تخرج دفعتها بإحدى الجامعات المصرية. وظهر والد الطالبة المتوفـاة في الفيديو وهو يقف والدموع تغمر عيناه وسط زميلات ابنته الراحلة. وتوجه والد الطالبة إلى منصة التكريم من أجل تسلم شهادة تخرج ابنته، وسط تصفيق للحضور في القاعة.

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