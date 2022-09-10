شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وضمك.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر اليوم بالدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص مباراة النصر وضمك اليوم في دوري المحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة..

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

-التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك اليوم في دوري روشن 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين النصر وضمك، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي بعد حصولها على حقوق بث أحداث البطولة.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك اليوم في دوري المحترفين

من المتوقع أن يدخل العالمي بقيادة روي جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، مادو، عبدالإله العمري، جونزاليس.

خط الوسط: لويز جوستافو، الصليهم.

خط الوسط الهجومي: خالد الغنام، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

في قلب هجوم: أبوبكر.

قبل مباراة اليوم.. تعرف على موقف النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

- حقق النصر 3 نقاط فقط لا غير منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي، حيث فاز على الوحدة بالجولة الأولى وخسر من التعاون في الأسبوع الثاني بهدف مفاجئ.

- يمتلك ضمك 6 نقاط في رصيد بالدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز على الفيحاء في المواجهة الأولى بهدفين، وكذلك على الخليج بهدفين مقابل هدف.