اخبار الرياضه السعوديه «حجازي» يقود العميد للثالث .. والاتفاق يتخطى الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - قاد القائد الاتحادي أحمد حجازي، فريقه للمركز الثالث بعد إحرازه لهدف الفوز على مستضيفه الرائد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، كما انتصر الاتفاق على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل جاء عن طريق قائده أحمد حجازي (د: 66) بعد ركلة ركنية نفذها إيغور كورنادو وطار لها حجازي ووضعها برأسه داخل مرمى الرائد، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الثالث، فيما تلقى الرائد خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز العاشر.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق الاتفاق فوزه الأول في دوري المحترفين على حساب ضيفه الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق كل من: فيتينهو (د: 66)، يوسف نياكاتي (من ركلة جزاء 88)، تركي الظفيري (بالخطأ في مرمى فريقه 90+5)، وبهذه النتيجة يصل فريق الاتفاق للنقطة الرابعة ويقفز للمركز السابع، فيما تلقى الباطن خسارته الثالثة واستقبلت شباكه 11 هدفاً في 3 لقاءات فقط ليحتل المركز السادس عشر والأخير بدون أي رصيد من النقاط.