“الغذاء والدواء” ترد على استفسار حول مدى احتمالية منع المشروبات الغازية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على استفسار حول الأضرار الناتجة عن المشروبات الغازية، ومدى احتمالية منع تداول تلك المشروبات في المملكة.

وأكدت الهيئة، أن سبب عدم منع المشروبات الغازية هو أن جميع المكونات المُستخدمة فيها تعتبر آمنة، وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

وأشارت إلى أن الضرر الناتج عن هذه المشروبات يحدث بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية.