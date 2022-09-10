شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف: الزمالك ظهرعليه الإجهاد.. واتمنى أن تجمعنا مواجهة مرة أخرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق عبدالله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على الفوز المثير الذي حققه الموج الأزرق على الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022/2023.

وأدلى الحارس السعودي بالعديد من التصريحات لقناة "أون تايم سبورتس الرياضية"، مشيرًا إلى مدى الإجهاد الذي ظهر على لاعبي الزمالك.

تصريحات عبدالله المعيوف بعد حصد كأس سوبر لوسيل على الزمالك

وقال المعيوف في تصريحات عقب اللقاء: "الزمالك ظهر عليه الإجهاد، وذلك لأنه في نهاية الموسم على خلاف فريقنا الذي في بداية الموسم".

وواصل "أتمنى أن تجمعنا مواجهة جديدة مرة أخرى مع الزمالك مستقبلًا، ونستمتع بها جميعنا مرة أخرى".

واختتم المعيوف "أتوجه بالشكر لـ سلمان الفرج على لفته الطيبة وسماحه لي برفع الكأس بدلًا عنه".

تعرف على أفضل لاعب في مباراة الهلال والزمالك اليوم

حصد المعيوف حائزة افضل لاعب في المباراة التي جمعت الزعيم أمام الزمالك بنهائي كأس لوسيل.

وجاء ذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به الحارس السعودي خلال أحداث اللقاء، خاصة وقت ركلات الترجيح.

بعد الفوز بكأس لوسيل.. الهلال يرد الاعتبار من الزمالك

فاز الهلال على للزمالك أمس الجمعة بركلات الترجيح 4/1، وجاء ذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق إيجالو في الدقيقة الـ 18من عمر المباراة، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الـ 33.