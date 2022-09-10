شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا - نجم الهلال "أفضل لاعب" في نهائي لوسيل أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختارت الشركة المنظمة لمباراة الهلال والزمالك بنهائي كأس لوسيل، نجم نادي الهلال السعودي الافضل خلال اللقاء، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال أحداث اللقاء.

عبدالله المعيوف "الأفضل" في نهائي لوسيل أمام الزمالك

وفاز حارس الهلال، عبد الله المعيوف بجائزة الأفضل في اللقاء الذي جمعه أمام الزمالك في معالجة لوسيل، بعد المستوى المبهر الذي بدى عليه الحارس خلال أحداث المبارة، خاصة "ركلات الترجيح".

الهلال يرد الاعتبار ويخطف كأس لوسيل من الزمالك

نجح نادي الهلال في رد الاعتبار بعد الفوز على الزمالك اليوم في نهائي لوسيل بركلات الترجيح 4/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق إيجالو في الدقيقة الـ 18، بينما جاء هدف الفارس الأبيض في الدقيقة الـ 33 عن طريق أحمد سيد زيزو.

وفي السياق ذاته.. خسر الهلال سابقًا على أراضيه من الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري السعودي بهدفين مقابل هدف.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة قوية أمام الوحدة يوم الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري.

موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع بطل القارة الآسيوية في المركز الثاني من جدول ترتيب البطولة السعودية برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه الفوز بجميع المباريات السابقة.