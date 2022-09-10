شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان الفرج: الهلال كان "أفضل" من الزمالك.. وهدفنا اسعاد الجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر الدولي السعودي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال تصريحات تليفزيونية مثيرة، أدلى بها اللاعب بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل أمس الجمعة.

تصريحات مثيرة من سلمان الفرج بعد الفوز على الزمالك

وصرح الفرج بالعديد من التصريحات المثيرة وفقًا لما نقلته شبكة أون تايم سبورتس الرياضية، والتي جاءت كالتالي..

سلمان الفرج: "الف المبروك لجماهير نادي الهلال، هارد لك لجماهير نادي الزمالك، كانت مباراة جيدة".

وواصل:" الزمالك خصم عنيد ولكن نستحق الفوز عليه، نحن الافضل طوال المباراة قدمنا مستوى مميز في الشوط الأول ومجمل المبارة الهلال الأفضل".

واختتم لاعب الوسط: "أشكر جماهير الهلال على حضورهم ودعمهم لنا، وإن شاء الله نعطيهم الأفضل كما عودناهم".

نتيجة مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل 2022

انتهت مباراة الهلال والزمالك بفوز مثير لزعيم آسيا بركلات الترجيح 4/1 على حساب الزمالك، بعد نهائية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وبدأت أهداف اللقاء عن طريق إيجالو في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، قبل أن يعود الزمالك ويُسجل الهداف "أحمد سيد زيزو" هدف التعادل في الدقيقة الـ 33 من مجريات الشوط الأول.

وجمع كأس لوسيل بين بطل الدوري المصري والسعودي للموسم الماضي 2021/2022، لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جوائز مالية كبيرة لحامل لقب لوسيل

يحصل بطل كأس لوسيل "الهلال" على مليون ونصف دولار أمريكي، بينما يحصد الفارس الأبيض على مليون دولار فقط.