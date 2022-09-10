اخبار الرياضه السعوديه الزعيم «سوبر»

محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق الهلال بطلًا لكأس«سوبر لوسيل» بعد تغلبه على الزمالك المصري بركلات الترجيح (4-1) حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على أرض استاد لوسيل بقطر، إذ افتتح مهاجم الهلال النيجيري أوديون إيغالو التسجيل عند الدقيقة 18، قبل أن يعدل الزمالك النتيجة بهدف التعادل عند الدقيقة 33 عن طريق أحمد زيزو. وسجل ركلات الترجيح للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريلو، بينما سجل للزمالك محمد أشرف وأضاع أحمد زيزو ومحمود الونش ركلتي ترجيح.

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