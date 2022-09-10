اخبار دوليه – الإدعاء الألماني: ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران

محمد بن مسعود - الدمام - افاد الإدعاء الألماني، الجمعة، بضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران.
وأكد الإدعاء الألماني اعتقال 4 أشخاص أحدهم إيراني بعد ضبط أكبر كمية مخدرات مصدرها إيران.
وقال ممثلون للادعاء في ألمانيا، الجمعة، وفق ما أوردته وكالة رويترز إن أربعة اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.
وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس. ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال يوم الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورغ وفي هولندا.
وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.
والمعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة وإيراني يبلغ من العمر 35 عاما في هولندا وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاما.
وشارك في المداهمات العديد من الضباط من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا ومباحث الجمارك في كل من هامبورغ ودريسدن وسلطات التحقيق الجنائي في هامبورغ وسكسونيا، وشرطة ولايتي هامبورغ وسكسونيا والشرطة الاتحادية، وكذلك السلطات المحلية بالتعاون مع السلطات في الخارج.
وبحسب مكتب المدعي العام فإن التحقيقات جارية، بما في ذلك مع أفراد العصابات الأخرى.
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