اخبار دوليه – الإدعاء الألماني: ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران

محمد بن مسعود - الدمام - افاد‭ ‬الإدعاء‭ ‬الألماني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بضبط‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬مصدرها‭ ‬إيران‭.‬

وأكد‭ ‬الإدعاء‭ ‬الألماني‭ ‬اعتقال‭ ‬4‭ ‬أشخاص‭ ‬أحدهم‭ ‬إيراني‭ ‬بعد‭ ‬ضبط‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬مخدرات‭ ‬مصدرها‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬ممثلون‭ ‬للادعاء‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬اعتُقلوا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نفذت‭ ‬الشرطة‭ ‬أكبر‭ ‬ضبطية‭ ‬لمخدر‭ ‬الهيروين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬إذ‭ ‬صادرت‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬كيلوغرام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬ضد‭ ‬عصابة‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وضبطت‭ ‬السلطات‭ ‬هذه‭ ‬الكمية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭. ‬ونفذت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاعتقالات‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتشت‭ ‬عشر‭ ‬بنايات‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬دريسدن‭ ‬وكيمنتس‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬وفي‭ ‬هولندا‭.‬

وصادرت‭ ‬الشرطة‭ ‬وثائق‭ ‬وأجهزة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬محمولة‭ ‬وهواتف‭ ‬ذكية‭ ‬ومركبات‭.‬

والمعتقلون‭ ‬هم‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬التركية‭ ‬والصربية‭ ‬في‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬زعيم‭ ‬العصابة‭ ‬وإيراني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وألماني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬54‭ ‬عاما‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬استخدم‭ ‬مزرعته‭ ‬وموارده‭ ‬لنقل‭ ‬المخدرات‭ ‬ووسيط‭ ‬تركي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬53‭ ‬عاما‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المداهمات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬ومباحث‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هامبورغ‭ ‬ودريسدن‭ ‬وسلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬وسكسونيا،‭ ‬وشرطة‭ ‬ولايتي‭ ‬هامبورغ‭ ‬وسكسونيا‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وكذلك‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وبحسب‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬فإن‭ ‬التحقيقات‭ ‬جارية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬العصابات‭ ‬الأخرى‭.‬