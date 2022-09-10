اخبار دوليه – فتح باب التعازي بوفاة الملكة اليزابيث للعامة عن طريق موقع العائلة الملكية البريطانية

وكتب‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬يرجى‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬التعزية‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬باستخدام‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭.. ‬وسيتم‭ ‬تمرير‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الأرشيف‭ ‬الملكي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬‮»‬

واعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬الخميس‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭/ ‬أيلول‭ ‬2022‭ ‬إن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬أطول‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬بقاء‭ ‬في‭ ‬الحكم،‭ ‬توفيت‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما‭. ‬وأضاف‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬وعقيلته‭ ‬سيبقيان‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬وسيعودان‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬غدا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ابنها‭ ‬الأكبر‭ ‬تشارلز‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬ملكا‭ ‬خلفا‭ ‬لوالدته‭.‬

وبوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬يصبح‭ ‬ابنها‭ ‬الأكبر‭ ‬تشارلز‭ ‬‮«‬73‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬وقائدا‭ ‬لكومنولث‭ ‬يضم‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أستراليا‭ ‬وكندا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬