اخبار دوليه – فتح باب التعازي بوفاة الملكة اليزابيث للعامة عن طريق موقع العائلة الملكية البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - فتحت العائلة الملكية البريطانية، باب التعازي بوفاة الملكة إليزابيث لعامة الناس عن طريق موقع
وخصص الموقع صفحة خاصة للتعازي وهي
وكتب فيها «يرجى إرسال رسالة التعزية الخاصة بك باستخدام هذا النموذج.. وسيتم تمرير مجموعة مختارة من الرسائل إلى أفراد العائلة المالكة ، ويمكن الاحتفاظ بها في الأرشيف الملكي للأجيال القادمة.»
واعلن قصر باكنغهام الخميس الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 إن الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عاما. وأضاف قصر باكنغهام في بيان «توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم».
وجاء في البيان «الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا»، وذلك في إشارة إلى ابنها الأكبر تشارلز الذي أصبح ملكا خلفا لوالدته.
وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز «73 عاما» ملك بريطانيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
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